مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يطلق النار بمحيط معبر كرم أبو سالم وانقطاع الاتصالات لليوم الثالث

أفاد مراسلنا الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في محيط معبر كرم أبو سالم شرق رفح جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى استمرار القصف المدفعي على مناطق شرق وجنوب شرقي مدينة خان يونس.

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وأكد المراسل إصابة 6 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على منزل في مدينة رفح فجر اليوم.

كذلك لفت مراسلنا، إلى تواصل القصف العنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية وطائرات "كواد كابتر" على مناطق شمال وشرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلنت "قوات الشهيد عمر القاسم" أنها تمكنت من استهداف آلية عسكرية متوغلة بمحور المغراقة جنوب غزة بقذيفة "تاندوم" وإصابتها إصابة مباشرة.

من جهة أخرى، أكد المراسل استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت حركة حماس في بيان، إن "استهداف الاحتلال الصهيوني المجرم المتعمد لفريق فني يتبع لشركة الاتصالات الفلسطينية أثناء عملهم لإصلاح خطوط الاتصالات في غزة رغم حصولهم على تنسيق مسبق لذلك، ما أدى لاستشهاد اثنين من الموظفين، هو جريمة حرب بشعة، وعملية غدر تثبت دموية هذا الاحتلال النازي الذي لا يتقيد بعهود أو التزامات".

وأضافت حماس أن "هذه الجريمة تضاف إلى جرائم قطع الاتصالات عن كامل قطاع عزة، وجرائم منع الماء والغذاء والدواء، وكل ما يزيد معاناة شعبنا".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قالت في بيان بوقت سابق إن الاتصال انقطع مع خلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بالقطاع منذ عام 2014.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.

المصدر:RT