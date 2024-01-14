مقتل إسرائيلي في هجوم صاروخي من لبنان

قتل إسرائيلي بصاروخ أطلق من لبنان في منزل بتجمع سكاني في مناطق حدودية شمال إسرائيل، وفق ما أفادت به خدمة الإسعاف والجيش الإسرائيليين.

وقالت خدمة نجمة داوود الحمراء: "أعلن عن وفاة رجل في الأربعينيات من عمره"، وذلك بعدما أكد الجيش أن صاروخا أصاب منزلا في تجمع كفار يوفال السكني.

وأعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا ‌‌عند الساعة 10:00 من صباح اليوم مرابض ‏مدفعية إسرائيلية في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وعند الساعة 10:30، استهدف مقاتلو حزب الله تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.‏

وعند الساعة 12:00 استهدف مقاتلو حزب الله التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وعند الساعة 12:42 استهدف مقاتلو حزب الله قوة ‏عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى وقوع عدد ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيل وجريح.‏

وعند الساعة 12:30 استهدف مقاتلو حزب الله موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أن قواته قتلت 4 مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دول (مزارع شبعا المحتلة).

المصدر: AFP