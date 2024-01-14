حزب الله ينشر مشاهد من استهداف مواقع ونقاط تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني فجر يوم الاثنين مشاهد من استهداف مواقع ونقاط تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات قال إنها لضربة نفذها على "البنية التحتية لحزب الله وعتاده العسكري في لبنان.

وأضاف الجيش أن هذا الإجراء يأتي ردا على عمليات إطلاق من لبنان.

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كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 4 مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دول (مزارع شبعا المحتلة).

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى" وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ 101 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 23968 قتيلا و60582 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT