الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات لاسهدافه مواقع لحزب الله اللبناني

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد لقطات قال إنها لضربة نفذهاعلى "البنية التحتية لحزب الله وعتادها العسكري" في لبنان. وقال الجيش إن هذا الإجراء يأتي ردا على عمليات إطلاق من لبنان.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته قتلت 4 مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دول (مزارع شبعا المحتلة).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوة من جيش الدفاع، التي كانت تقوم بدورية في منطقة جبل دوف، واجهت مجموعة مسلحة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي إسرائيل".

وأضاف أن "القوة الإسرائيلية وخلال تبادل إطلاق النار وبإطلاق قذائف المدفعية وقذائف الهاون على المنطقة، تمكنت من القضاء على أربعة إرهابيين."

المصدر: أ.ب