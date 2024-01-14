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بعد بلوغ التوتر ذروته بمجلس الحرب.. غانتس وآيزنكوت يشاركان بتظاهرة ذوي أسرى غزة (صور)

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بعد بلوغ التوتر ذروته بمجلس الحرب.. غانتس وآيزنكوت يشاركان بتظاهرة ذوي أسرى غزة (صور)
Globallookpress
مسيرة في تل أبيب
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قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت شاركا بمسيرة في تل أبيب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل على الإفراج عن الأسرى لدى حماس بغزة.

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ووصل الوزيران غانتس وآيزنكوت إلى المسيرة مباشرة بعد اختتام اجتماع لمجلس الوزراء الحربي في مكان قريب في المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في كيريا، حيث شهد الاجتماع توترا كبيرا بين الوزراء أسفر عن تغيب وزير الدفاع يوآف غالانت قرابة الساعة عن الاجتماع.

بعد بلوغ التوتر ذروته بمجلس الحرب.. غانتس وآيزنكوت يشاركان بتظاهرة ذوي أسرى غزة (صور)
تايمز أوف إسرائيل

بعد بلوغ التوتر ذروته بمجلس الحرب.. غانتس وآيزنكوت يشاركان بتظاهرة ذوي أسرى غزة (صور)
تايمز أوف إسرائيل

ولم يتم رصد أي وزراء من أحزاب أخرى في المسيرة.

وقالت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة مساء السبت إن "متظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى بغزة أغلقوا شارع أيالون الجنوبي ضمن خطواتهم الاحتجاجية".

وتساءل المحتجون، عما إذا كان نتنياهو "يبذل حقا كل ما في وسعه لإعادة الأسرى إلى ديارهم".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

بعد بلوغ التوتر ذروته بمجلس الحرب.. غانتس وآيزنكوت يشاركان بتظاهرة ذوي أسرى غزة (صور)
تايمز أوف إسرائيل

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