بالأرقام.. 100 يوم من الحرب المدمرة على غزة

بعد مرور 100 يوم على بدايتها، باتت الحرب بين إسرائيل وحماس بمثابة الصراع الأطول زمنا والأكثر دموية وتدميرا بين الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر استهدفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، ما أحدث دمارا غير مسبوق سوّى أحياء بأكملها بالأرض.

وفي هذا الصدد نشرت وكالة "أسوشيتد برس" أهم الإحصاءات المرتبطة بالحرب والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى المراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة.

- القتلى

- عدد القتلى الفلسطينيين في غزة: 23843

- عدد القتلى في إسرائيل: أكثر من 1200

- عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية: 347

- القتلى المدنيون

حصيلة القتلى المدنيين في غزة جراء الحرب غير معروفة بالتحديد، لكن النساء والأطفال يشكلون ما يقدر بثلثي العدد الإجمالي

- عدد المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل في 7 أكتوبر: 790

- عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في غزة: 148

- عدد القتلى من العاملين في مجال الصحة في غزة: 337 على الأقل

- عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة: 82

- القتلى من الجنود والمسلحين

- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر: 314

- عدد المسلحين الذين قتلتهم إسرائيل: أكثر من 8000

- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة: 188

- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الجبهة الشمالية: 9

- عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران صديقة أو حوادث في غزة والشمال: 29

- حجم الدمار والوضع الإنساني في غزة

- نسبة المباني المتضررة / المدمرة في غزة: بين 45 و56 بالمائة

- عدد مستشفيات غزة التي تعمل بشكل جزئي: 15 من 36

- عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون الجوع والمجاعة الكارثية: 576600 (26 بالمائة من السكان)

- نسبة المباني المدرسية المتضررة في غزة: أكثر من 69 بالمائة

- عدد المساجد المتضررة: 142

- عدد الكنائس المتضررة: 3

- عدد سيارات الإسعاف المتضررة: 121

- عدد الطلاب خارج المدارس: 625.000 (100 بالمائة من الطلاب)

- الإصابات

- عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة: 60582

- عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية: أكثر من 4000

- عدد المصابين الإسرائيليين: 12536

- عدد الجرحى من الجنود الإسرائيليين في الهجوم البري: 1085

- عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 أكتوبر: 2496

- النزوح

- عدد الفلسطينيين النازحين في غزة: 1.9 مليون (85 بالمائة من سكان غزة)

- عدد الإسرائيليين النازحين من البلدات الحدودية الشمالية والجنوبية: 249263 (2.6 بالمائة من السكان)

- الرهائن والأسرى

- عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر: نحو 253

- عدد الرهائن المفرج عنهم: 121

- عدد الرهائن الذين تم اقتيادهم في 7 أكتوبر وما زالوا في القطاع: 132

- عدد الرهائن الذين قتلوا أو توفوا في أسر حماس: 33

- عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم خلال توقف القتال لمدة أسبوع: 240

- الذخائر

- عدد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل: 14 ألف صاروخ.

وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ100 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

المصدر: أ ب