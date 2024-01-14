الملكة رانيا: "الآن".. هي الإجابة الوحيدة المقبولة على تساؤل متى يتوقف إطلاق النار بغزة؟

قالت ملكة الأردن رانيا العبدالله، الأحد، إن الإجابة الوحيدة المقبولة على تساؤل متى يتوقف إطلاق النار بغزة، هي "الآن"، معتبرة أن أهالي غزة يعدون كل ثانية تمر عليهم في ظل الحرب.

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وشاركت الملكة عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، منشورا عبر خاصية "ستوري"، قالت فيه إنه "بعد مرور 100 يوم منذ بدء الحرب على غزة قد يكون العالم يعد الأيام، لكن أهل غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع".

وأضافت أنه "مع كل ثانية تمر، تصبح غزة موطنا لمزيد من الأطفال اليتامى، والآباء والأمهات المكلومين، ومبتوري الأطراف، والرضع المحاصرين تحت الأنقاض، والطواقم الطبية التي تعمل حتى الاستنزاف والصحافيين الذين يخاطرون بكل شيء لبث الحقيقة للعالم".



وختمت الملكة رانيا منشورها بالقول: إنه "مع كل ثانية تمر، نستمر بالتساؤل: كم يوم آخر سيمضي قبل وقف لإطلاق النار؟.. "الآن" هي الإجابة الوحيدة المقبولة قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا إلى الأبد".

ودخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.

المصدر: RT+ عمون