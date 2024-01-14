بعد تصريح نتنياهو حول محور فيلادلفيا.. مصر تؤكد أنها تضبط حدودها

علق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على تصريحات إسرائيلية بضرورة "إغلاق" محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، أمام تسريب الأسلحة إلى القطاع.

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وأكد أبو زيد في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" مساء أمس السبت، أن مصر تضبط حدودها وتسيطر على حدودها بشكل كامل.

وقال: "هناك اتفاقيات قانونية وأمنية تضبط الأمر"، مضيفا أن "أي حديث عن ملف الحدود يخضع للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح السبت بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر رسمية إسرائيلية ومصرية، بأن إسرائيل أبلغت مصر عزمها على شن عملية عسكرية للسيطرة على محور فيلادلفيا، سيتم في إطارها إبعاد العناصر الفلسطينية من معبر رفح.

المصدر: "صدى البلد"