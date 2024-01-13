صحيفة: تل أبيب أبلغت مصر أن الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على "محور فيلادلفيا"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن إسرائيل أبلغت مصر عزمها على شن عملية عسكرية للسيطرة على المنطقة الفلسطينية من الحدود الفلسطينية المصرية والمعروفة باسم "محور فيلادلفيا"

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ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر رسمية إسرائيلية ومصرية قولها إنه سيتم في إطار العملية إبعاد العناصر الفلسطينية من معبر رفح الواقع على المحور في أقصى جنوب قطاع غزة وتشمل معبر رفح.

وأشارت الصحيفة نقلا عن المصادر إلى أن تل أبيب أبلغت مصر أن قوات الجيش الإسرائيلي ستتمركز على طول الحدود.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن القادة الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يدفعون باتجاه السيطرة على المنطقة الحدودية التي يطلق عليها الجيش اسم "محور فيلادلفيا" الذي يبلغ طوله 13 كيلومترا ويقع على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، تحت ذريعة منع حركة حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع.

وتفيد حكومة تل أبيب بأن هذه الخطوة "استراتيجية لهزيمة حماس" ومنع تكرار هجومها كما حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت الصحيفة إن الخطوة "ضربة استراتيجية" من شأنها أن تسمح لإسرائيل باختراق الأنفاق في المنطقة وتحد من القدرة على تهريب الأسلحة وتمنع أعضاء الحركة من الهروب من القطاع.

وأوضحت أيضا أنه وفي إطار هذه العملية التي وصفتها بـ"المهمة المحفوفة بالمخاطر"، سيتم إزالة كافة المسؤولين الفسطينيين من المعبر الواقع على المحور وسيتم وضع قوات إسرائيلية على الحدود وذلك من الزاوية الجنوبية الشرقية لغزة على الحدود مع إسرائيل ومصر باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق السبت، نفى مصدر مصري مسؤول ما تم تداوله من تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا الحدودي.

وأكد المصدر أن مثل هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، بحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

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ونقلت "رويترز" للأنباء في وقت سابق عن 3 مصادر أمنية مصرية أن القاهرة رفضت مقترحا إسرائيليا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأوضحت المصادر لـ"رويترز" أن "القاهرة تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب".

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ99 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23843 قتلى و60317 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، مقتل 521 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: "وول ستريت جورنال"