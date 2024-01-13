صحة غزة: 23843 قتيلا و60317 جريحا بالهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 23843 قتيلا و60317 جريحا في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أفاد بذلك المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، الذي أشار إلى أن إسرائيل ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 135 قتيلا و312 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح القدرة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفت المسؤول إلى أن "الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين عشرين مواطنا في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا".

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يأتي ذلك فيما دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ99 على التوالي، مع استمرار قصف المنازل والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين والمركبات المدنية في أنحاء القطاع، ما يخلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى يوميا.

وحذرت صحة غزة من أن البنية التحتية والخدماتية والصحية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.

وتتواصل الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في عدة محاور في شمالي وجنوب قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية