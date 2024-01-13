الدفاع المدني: انتشال جثامين 20 فلسطينيا قتلوا بقصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شمال قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني اليوم السبت، انتشال جثامين 20 فلسطينيا قتلوا إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الدرج بمدينة غزة شمال القطاع فجر اليوم.

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وحي الدرج القريب من وسط مدينة غزة، شهد اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين من فصائل مختلفة، ونشر الجيش الإسرائيلي بوقت سابق مقاطع فيديو تظهر الاشتباكات الضارية في الحي المذكور بالإضافة إلى حي التفاح في المدينة شمال القطاع.

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا بوقوع اشتباكات عنيفة اليوم السبت بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة شرق دير البلح وسط القطاع، فيما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على محيط مستشفى شهداء الأقصى، ودمرت عددا من المنازل بحي الدعوة شمال مخيم النصيرات، كما أطلقت المدفعية قنابل مضيئة في أجواء مخيم المغازي.

كذلك، أفيد عن اشتباكات وقصف متواصل تشارك فيه مروحيات ودبابات للقوات الإسرائيلية على محاور عدة في خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن شن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة.

المصدر: RT