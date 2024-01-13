إعلام فلسطيني: الطيران الإسرائيلي يشن حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين جنوب شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باشتداد القصف والغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة، فيما تتواصل الاشتباكات مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في وسط وجنوب القطاع.

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وسمعت صباح اليوم أصوات اشتباكات عنيفة بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية المتوغلة شرق دير البلح وسط القطاع.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على محيط مستشفى شهداء الأقصى الذي تعرض أيضا لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف.

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء مخيم المغازي، بينما شن الطيران الحربي غارات دمرت منزل الصحفي محمود اللوح بشكل كامل إلى جانب تدمير عدد من المنازل بحي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استهدف قصف جوي ومدفعي حي المنار جنوب شرقي مدينة خان يونس، كما شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس.

كذلك، استهدف القصف الجوي الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس ومناطق متفرقة أخرى من المدينة.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن اشتباكات وقصف متواصل تشارك فيه مروحيات ودبابات للقوات الإسرائيلية على محاور عدة في خان يونس.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية