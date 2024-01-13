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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والعالمية

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والعالمية
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تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في قطاع غزة لليوم الـ99، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات، في وقت شنت واشنطن منفردة هجوما جديدا على الحوثيين باليمن ما ينذر بتوسيع الحرب.

يتبع..

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