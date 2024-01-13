لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والعالمية

تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في قطاع غزة لليوم الـ99، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات، في وقت شنت واشنطن منفردة هجوما جديدا على الحوثيين باليمن ما ينذر بتوسيع الحرب.

يتبع..