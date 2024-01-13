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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة (صورة)
@idfonline
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة.

والرائد (احتياط) دان فيدنباوم (24 عاما) من رعنانا، مقاتل في "الكتيبة 5037" التابعة للواء "يفتاح" (11).

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة (صورة)

كما أعلن الجيش أيضا إصابة ضابطين وجندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي ووسط القطاع.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي، مقتل 521 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ99 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23843 قتلى و60317 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

المصدر: RT

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