الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل رائد بقوات الاحتياط في معارك وسط قطاع غزة.

والرائد (احتياط) دان فيدنباوم (24 عاما) من رعنانا، مقاتل في "الكتيبة 5037" التابعة للواء "يفتاح" (11).





كما أعلن الجيش أيضا إصابة ضابطين وجندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي ووسط القطاع.

כמו כן, קצין במילואים מגדוד 7155, עוצבת ׳חוד החנית׳ (55) נפצע אתמול (ו') באורח קשה בקרב בדרום רצועת עזה.



בנוסף, לוחם במילואים מעוצבת ׳שועלי המרום׳ (646) וקצין מגדוד ההנדסה 605, עוצבת ׳ברק׳ (188) נפצעו שלשום (ה') באורח קשה בקרבות שונים במרכז רצועת עזה >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 13, 2024

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي، مقتل 521 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ99 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23843 قتلى و60317 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

المصدر: RT