القوات الإسرائيلية تنفذ اقتحامات جديدة لمناطق بالضفة الغربية وتعتقل عددا من الفلسطينيين

تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام بلدات الضفة الغربية في مشهد يتكرر يوميا، حيث دهمت منازل أقارب الشبان الثلاثة الذين قتلتهم الجمعة قرب مستوطنة أدورا غرب الخليل واعتقلت عددا منهم.

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وأفادت مراسلتنا، اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وفي بلدتي إذنا وصوريف غرب الخليل، داهمت القوات الإسرائيلية اليوم، عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت 3 فلسطينيين واستولت على أكثر من 30 مركبة.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية، 6 فلسطينيين بينهم طفل، من شارع الصف وسط المدينة.

من جهة أخرى، داهمت القوات الإسرائيلية منازل 4 أسرى وفتشتها، في منطقة واد شاهين في بيت لحم.

إلى ذلك، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية فجر اليوم السبت، مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وجابت عدة أحياء وشوارع، وتمركزت قرب دوار الداخلية، فيما داهمت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي أحد المنازل، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت في ساعات الصباح الأولى بلدات قبلان وبيتا ويتما جنوب نابلس وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وداهمت منازل عدة فيها.

المصدر: RT+ وفا