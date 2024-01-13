عشرات الآلاف يتظاهرون في واشنطن دعما لغزة

خرج عشرات الآلاف من الناشطين في العاصمة الأمريكية واشنطن السبت في مظاهرة دعما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدأت المظاهرة الساعة 13:00 بتوقيت الولايات المتحدة. حيث تجمع المتظاهرون في ساحة الحرية القريبة من البيت الأبيض ومبنى الكابيتول، ومن هناك، كما هو مخطط، سوف يسيرون عبر شوارع العاصمة الأمريكية إلى البيت الأبيض.

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وتم الإعلان عن المظاهرة قبل عدة أسابيع، أي قبل الهجمات الأمريكية والبريطانية على جماعة "أنصار الله". ورغم ذلك جاء بعض الناشطين حاملين لافتات مؤيدة لليمن.

وخرجت يوم السبت أيضا مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن، بالقرب من البيت الأبيض. وحمل الناشطون ألعابا تخليدا لذكرى الأطفال الذين قتلوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية. وقامت الخدمة السرية الأمريكية بنصب سياج إضافي بطول مترين بالقرب من البيت الأبيض.

المصدر: نوفوستي