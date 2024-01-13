تظاهرة في نيويورك تضامنا مع غزة واليمن وإغلاق مؤقت لجادة قرب مقر الأمم المتحدة (فيديو)

نظم مئات المتظاهرين في نيويورك بالولايات المتحدة مظاهرات متزامنة دعما لفلسطين واليمن، وأغلق المتظاهرون الجادة الأولى الواقعة قرب مقر الأمم المتحدة لفترة وجيزة ثم تحركوا شمالا.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ما يقارب الـ100 يوم، باشرت واشنطن ولندن فجر يوم أمس الجمعة توجيه ضربات عسكرية على مواقع الحوثيين في اليمن.

Reporting USA:❗️There is a demonstration in New York in support of Palestine and Yemen - several hundred people are participating in it. Demonstrators blocked First Avenue near the UN headquarters. pic.twitter.com/bAeN7W7nKk — godfather (@Truthgodfather) January 13, 2024

وتصدرت الأحداث اليمنية يوم أمس قائمة الأخبار الدولية، وصرح الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف أنه بعد الهجوم على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

في حين أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على اليمن دون تفويض من الأمم المتحدة.

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في القطاع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

المصدر: RT