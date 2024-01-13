عمرو موسى عن موقف جنوب إفريقيا: شجاعة لا تُقارن هزت الساحة الدولية

نشر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" وصف من خلالها موقف جنوب إفريقيا بأنه شجاعة لا تُقارن هزت الساحة الدولية

وجاء في التغريدة: "أحيي دولة جنوب إفريقيا التي أتت بإسرائيل إلى محكمة العدل الدولية متهمة إياها، عن حق، بارتكاب جريمة إبادة البشر ضمن جرائم أخرى جميعها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

أحيي دولة جنوب أفريقيا التي أتت باسرائيل الي محكمة العدل الدوليةمتهمة إياها ، عن حق ، بارتكاب جريمة إبادة البشر ضمن جرائم اخري جماعها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

هذا موقف سياسي محترم يستند الي موقف قانوني قوي ، وشجاعة لا تقارن بها شجاعة هزت الساحة الدولية . — Amre Moussa (@amremoussa) January 13, 2024

وأضاف: "هذا موقف سياسي محترم يستند إلى موقف قانوني قوي، وشجاعة لا تقارن بها شجاعة هزت الساحة الدولية".

وتابع: "أدت جنوب إفريقيا خدمة كبرى للقضية الفلسطينية في ساحة دولية مليئة بالمؤامرات والتهديدات والمخاوف، ولم تأبه لمواقف دول عظمى ساندت ومكنت إسرائيل من الإمعان في ظلم الفلسطينيين وفي تجاهل حقوقهم والاستيلاء علي أرضهم وتشتيت شعبهم، تعظيم سلام لدولة جنوب إفريقيا".

أدت جنوب أفريقيا خدمة كبري للقضية الفلسطينية في ساحة دولية مليئة بالمؤامرات والتهديدات والمخاوف . لم تأبه يل عارضت مواقف دول عظمي ساندت ومكنت إسرائيل من الإمعان في ظلم الفلسطينيين وفي تجاهل حقوقهم والاستيلاء علي ارضهم وتشتيت شعبهم .

تعظيم سلام لدولة جنوب أفريقيا. — Amre Moussa (@amremoussa) January 13, 2024

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ولحين البت في القضية طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

المصدر: RT