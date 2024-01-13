تجدد الاستهدافات الإسرائيلية جنوب لبنان.. والخارجية تحذر من امتداد الصراع إلى كل الشرق الأوسط

جددت القوات الإسرائيلية اليوم السبت، استهدافها لعدد من قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، في وقت حذرت وزارة الخارجية اللبنانية من اتساع دائرة الصراع وامتدادها إلى كل الشرق الأوسط.

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وأعربت وزارة الخارجية اللبنانبة في بيان، عن "قلقها من التصعيد الأخير في البحر الأحمر، والغارات على الأراضي اليمنية"، محذرة من أن "عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الإسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحصل مؤخرا، وينذر بإمتداده إلى كل الشرق الاوسط".

ميدانيا، أفادت مراسلتنا بقصف مدفعي إسرائيلي متواصل على تلة الحمامص في القطاع الشرقي، فيما تحدثت عن استهداف بأكثر من 25 قذيفة فوسفورية ودخانية منطقة "طوفا" و"الجدار" في بلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

ولفتت المراسلة إلى انفجار صاروخين اعتراضيين أطلقتهما القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدة ميس الجبل، كذلك أكدت أن الجيش الإسرائيلي استهدف الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ميس الجبل بالقنابل الفسفورية.

تزامنا، أعلن حزب الله اللبناني في بيان، أن مقاتليه استهدفوا اليوم عند الساعة 11:20 موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏



‏ ‏وأشارت المراسلة إلى ‏‏معلومات عن استهداف من جنوب لبنان لموقع حدب البستان الإسرائيلي في الجليل الغربي.

في غضون ذلك، سجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الأوسط، حيث قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف حولا وادي البياض ووادي الجمل الواقعة بين حولا وميس الجبل.

إلى ذلك، شهد سهل مرجعيون في القطاع الشرقي جنوب لبنان، صباح اليوم، قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا.

المصدر: RT