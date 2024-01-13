"المقاومة الإسلامية" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني تستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي

أصدرت "المقاومة الإسلامية" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني يوم السبت 3 بيانات منفصلة لعملياتها ضد مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.

وقالت "المقاومة الإسلامية" إنها استهدفت عند الساعة 02:00 بعد ظهر يوم السبت 13 يناير ثكنة ‏برانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخية.‏

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وأضافت أنها استهدفت عند الساعة 02:25 بعد ظهر السبت ‏تجمعا لجنود إسرائيليين في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة. ‏

كما أفادت بأنها استهدفت عند الساعة 03:05 ‏تجمعا لجنود إسرائيليين في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية.

وأكدت في البيانات التي أصدرتها أن عمليات الاستهداف أصابت الأهداف إصابات مباشرة.‏ ‏

وجددت "المقاومة الإسلامية" في بياناتها دعمها للشعب الفلسطيني وإسنادها لمقاومته في قطاع غزة.

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وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ99 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23843 قتلى و60317 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، مقتل 520 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT