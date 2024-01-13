"سرايا القدس" تنشر مشاهد لقصفها مواقع إسرائيلية في غلاف غزة برشقة صاروخية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق إطلاق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة، اليوم السبت، باتجاه مواقع إسرائيلية.

وأعلنت سرايا القدس في بيان لها عن قصف مواقع في غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية.

وجاء في البيان: "قصفنا "إيرز" ومغتصبات غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية".

وفي اليوم الـ98 من الحرب في قطاع غزة، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

المصدر: RT