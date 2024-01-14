"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ثلاث قواعد أمريكية في العراق وسوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" الأحد استهدافها ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت الحركة: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهي قاعدة خراب الجير وقاعدة مطار أربيل وقاعدة كونيكو".

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وأكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في "دكّ معاقل العدو".

وأفاد الناطق باسم البنتاغون باتريك رايدر الخميس الماضي بأن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 أكتوبر من العام الماضي.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد بعد الهجوم الذي استهدف مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.

المصدر: RT