إعلام عبري: الحوثيون يتدربون على "العمل ضد الجيش الإسرائيلي" (فيديو)

نشرت وسائل إعلام مشاهد لتدريب الحوثيين على "العمل ضد الجيش الإسرائيلي"، بحسبما زعمت قناة "i24news" الإسرائيلية.

ونقلت القناة مقطع الفيديو وكتبت: "في توثيق التمرين الذي تم تنفيذه أمس، يمكن رؤية الطائرات بدون طيار وهي تسقط قنابل على مركبة ودبابة ترفع العلم الإسرائيلي، وكذلك على مركبة أخرى مماثلة ترفع العلم الأمريكي".

وتابعت: "ويمكن رؤية الدبابات وهي تطلق قذائفها، مع العلم الفلسطيني عليها، وبعد ذلك في مرحلة ما من التدريب، شوهدت القوات وهي تقوم بتفجير "سياج" مستوطنة إسرائيلية، فتقتحمه وتدخل المنازل الموجودة في المكان".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين نصر الدين عامر إن القاعدة التي استهدفها الأمريكيون السبت كانت خارج الخدمة، ورغم ذلك فإن الاستهداف يعد انتهاكا لسيادة اليمن.

وقال عامر في حديث تلفزيوني، "إننا لن نسمح باستباحة الأمريكيين لبلادنا وسنرد قريبا"، مؤكدا أن "القاعدة التي استهدفها الأمريكيون فجر السبت كانت أصلا خارج الخدمة إذ أنها تعرضت في السابق لعشرات الضربات منذ اندلاع الحرب في اليمن، وأن الضربة الأمريكية لم يكن لها تأثير ولم تؤد إلى أضرار مادية أو بشرية".

المصدر: i24news