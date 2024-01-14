وزير خارجية إسرائيل يبحث مسألة إطلاق سراح الرهائن لدى "حماس" مع نظيره الإماراتي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه بحث مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان مسألة إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، وتعزيز العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.

وقال كاتس في بيان نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية: "خلال محادثة بناءة مع وزير الخارجية الإماراتي، أكدت على الأهمية التي توليها إسرائيل للعلاقات الثنائية (مع الإمارات العربية المتحدة)، وأشرت إلى أن إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الرهائن [من قطاع غزة] وتدمير منظمة "حماس" الإرهابية".

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وأضاف: "لقد اتفقنا على مواصلة العمل معا لتعزيز علاقاتنا وتعزيز السلام والأمن لصالح جميع سكان المنطقة".

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في وقت سابق من اليوم الأحد أن عددا كبيرا من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح، محملة القيادة الإسرائيلية مسؤولية ذلك.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن نحو 250 شخصا احتجزوا رهائن في هجوم 7 أكتوبر، لا يزال 132 منهم في غزة.

المصدر: تاس