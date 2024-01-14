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مراسلتنا: الجيش الاسرائيلي يعتقل شقيقتي القيادي في حماس صالح العاروري

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مراسلتنا: الجيش الاسرائيلي يعتقل شقيقتي القيادي في حماس صالح العاروري
RT
شقيقتا القيادي في حماس صالح العاروري
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أفادت مراسلتنا اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل شقيقتي القيادي في حركة حماس صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وقالت المراسلة، إن دلال وفاطمة العاروري شقيقتا صالح العاروري، اعتقلتا بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال رام الله بالضفة الغربية.

 وكانت حركة حماس أعلنت في الثالث من يناير الجاري "استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، باستهداف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن العاروري قتل في انفجار في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة حماس هناك.

المصدر: RT

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