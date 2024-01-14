رئيس مجلس النواب المصري: على دولة الاحتلال أن تكف عن لعب دور الضحية

علق رئيس مجلس النواب المصري حنفى جبالي على المزاعم الإسرائيلية بشأن مسؤولية مصر في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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وقال جبالي: "استرعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة".

ووصف جبالي هذه الادعاءات بأنها "مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تعدو سوى أن تكون كذبا محضا، بل وتجافي واقعًا ملموسا - يشهد عليه المجتمع الدولي - عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى".

وتابع رئيس النواب المصري أن "على دولة الاحتلال أن تعي جيدا أنه بات لزاما عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولي".

وأكد جبالي استمرار الدعم المصري والعربي للفلسطينيين وقال: "على شعب فلسطين الأبي أن يتيقن بأن قضيته ستبقى حية بضمائرنا، والصوت سيظل عاليا، إلى أن يعود الحق لأهله".

المصدر: RT