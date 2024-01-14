الجيش الإسرائيلي: قتلنا 4 مسلحين تسللوا من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته قتلت 4 مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دول (مزارع شبعا المحتلة).

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوة من جيش الدفاع، التي كانت تقوم بدورية في منطقة جبل دوف، واجهت مجموعة مسلحة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف أن "القوة الإسرائيلية وخلال تبادل إطلاق النار وبإطلاق قذائف المدفعية وقذائف الهاون على المنطقة، تمكنت من القضاء على أربعة إرهابيين."

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس في السابع من أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال أمس إن حزب الله قد يحول لبنان كله إلى منطقة قتال وهذا سيكون له ثمن باهظ، مضيفا أن حزب الله اختار أن يكون بمثابة "درع حماس" ونحن نحمله ثمنا متزايدا لذلك.

وأعلن حزب الله بدوره أمس السبت عن 8 استهدافات لمواقع إسرائيلية على طول الحدود الجنوبية للبنان.

المصدر: RT