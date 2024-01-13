"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني ملخص العمليات التي نفذها أمس ضد المواقع الإسرائيلية.

على القطاع الشرقي:

الساعة 11:20 استهداف موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة. الساعة 14:25 استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة. الساعة 15:05 استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة. الساعة 16:00 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة. الساعة 16:55 استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء قصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

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على القطاع الغربي:

الساعة 12:00 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة. الساعة 14:00 استهداف ثكنة بيرانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة. الساعة 16:30 استهداف مستوطنة شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها كرد على اعتداءات إسرائيل على المنازل والقرى الجنوبية وآخرها القصف على بلدة يارين.

وجددت القوات الإسرائيلية أمس السبت، استهدافها لعدد من قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، في وقت حذرت وزارة الخارجية اللبنانية من اتساع دائرة الصراع وامتدادها إلى كل الشرق الأوسط.

المصدر: RT