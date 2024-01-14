أبو الغيط ووزير الخارجية الصيني يبحثان المخاطر الهائلة لسيناريو التهجير القسري لأهالي غزة

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي المخاطر الهائلة لسيناريو التهجير القسري الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه بحق سكان قطاع غزة .

واستقبل أبو الغيط اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة السيد "وانغ يي"، الذي يجري جولة في إفريقيا تشمل مصر، وتونس، وتوجو، وساحل العاج.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المباحثات بين الجانبين تناولت مختلف القضايا العربية والدولية، وبخاصة القضية الفلسطينية وما يمر به قطاع غزة في ضوء الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة.

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من جهته أعرب الوزير الصيني أن بلاده تتخذ موقفا مماثلا من الأزمة. كما ثمن أبو الغيط الدعم المستمر المقدم من الجانب الصيني على المستويين السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وبخاصة في الأمم المتحدة.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط استمع لشرح واف من الوزير الصيني بخصوص مسألة تايوان، بخاصة في ضوء الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها يوم أمس السبت الموافق 13 يناير الجاري، وهنا أكد أبو الغيط على الموقف العربي الثابت بشأن دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة.

المصدر: RT