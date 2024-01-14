انقطاع التيار الكهربائي في عمق الجنوب اللبناني بعد غارات جوية إسرائيلية عنيفة (فيديو)

قالت مراسلة RT في لبنان الأحد إن الكهرباء انقطعت في عدد من بلدات جبل الريحان وجزين في عمق الجنوب بعد غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت جبل صافي أحد جبال سلسلة لبنان الغربية.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة في أجواء بلدة علما الشعب في القطاع الغربي.

ووثق مقطع فيديو الغارة الجوية التي استهدفت بلدة صديقين في قضاء صور.

وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي لقطات قال إنها لضربة نفذها على "البنية التحتية لحزب الله وعتاده العسكري في لبنان.

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وأضاف الجيش أن هذا الإجراء يأتي ردا على عمليات إطلاق من لبنان.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 4 مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دول (مزارع شبعا المحتلة).

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ إطلاق "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي عملية "طوفان الأقصى" وإعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ100 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23968 قتيلا و60582 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي في آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT