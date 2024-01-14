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البيت الأبيض يؤكد على ضرورة خفض حدة القتال في غزة

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البيت الأبيض يؤكد على ضرورة خفض حدة القتال في غزة
Globallookpress Julia Nikhinson - Pool via CNP
منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تعتبر أن الوقت قد حان لكي تخفض إسرائيل حدة الأعمال القتالية في قطاع غزة، وهذا الأمر سنناقشه مع تل أبيب.

وقال كيربي لقناة "سي بي إس" التلفزيونية: "أستطيع أن أقول إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد عاد للتو من المنطقة، وإننا نناقش معهم بنشاط الانتقال إلى عمليات أقل كثافة. نعتبر أن الآن هو الوقت المناسب لهذا التحول. ونعتبر أن الوقت قد حان لهذا التحول".

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وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه كان يتعين على إسرائيل شن هذه الحرب، مشيرا إلى أنها ستستغرق شهورا طويلة.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس جو بايدن ومسؤولين كبار في واشنطن محبطون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفضه طلبات أمريكية متعلقة بالحرب في غزة.

وصرح المسؤولون بأن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه نتنياهو.

وصرح أحد المسؤولين الأمريكيين لموقع "أكسيوس": "الوضع سيء ونحن عالقون.. صبر الرئيس ينفد".

وأشار الموقع إلى أن بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ 20 يوما عقب مكالمة متوترة في 23 ديسمبر والتي أنهاها بايدن المحبط بالقول: "انتهى الكلام".

المصدر: تاس

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