مقتل فلسطيني وإصابة آخر بزعم محاولة تنفيذ عملية قرب مستوطنة غوتش عتصيون

قالت وسائل إعلام عبرية الأحد، إن فلسطينيا قتل وأصيب آخر بشبهة محاولة تسلل لتنفيذ عملية في مزرعة ميتساد قرب مستوطنة غوتش عتصيون شمال الخليل.

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ولفت الإعلام العبري إلى أنه "في أقل من 48 ساعة، وقعت عملية اقتحام جديدة لمستوطنة متسادا شمال الخليل بعد عملية اقتحام مستوطنة أدورا غرب الخليل أول من أمس".

وأضافت أنه "لولا تدخل قوات الجيش في الوقت المناسب لأرتكب المسلحون مجازر داخل المستوطنات".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن شبان فلسطينيين حاولوا استهداف قوات احتياط في جيش الاحتلال تواجدوا قرب مستوطنة "ميتساد"، وأضافت أن القوات ردت بإطلاق النار.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطيني وتحييد آخر إثر إصابته بالرصاص الحي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة أنه قتل ثلاثة فلسطينيين تسللوا إلى مستوطنة ادورا قرب الخليل بعد قيامهم بإطلاق النار على دورية إسرائيلية.

المصدر: RT