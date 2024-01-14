كتائب القسام تنشر مشاهد لاشتباكها مع القوات الإسرائيلية في مخيم البريج (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يوثق انتشار عناصرها واشتباكهم مع القوات الإسرائيلية.

وقالت كتائب القسام في بيان: "مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار في محيط معبر كرم أبو سالم شرق رفح جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى استمرار القصف المدفعي على مناطق شرق وجنوب شرقي مدينة خان يونس.

وأكد المراسل إصابة 6 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على منزل في مدينة رفح فجر اليوم.

كذلك لفت مراسلنا، إلى تواصل القصف العنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية وطائرات "كواد كابتر" على مناطق شمال وشرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلنت "قوات الشهيد عمر القاسم" أنها تمكنت من استهداف آلية عسكرية متوغلة بمحور المغراقة جنوب غزة بقذيفة "تاندوم" وإصابتها إصابة مباشرة.

من جهة أخرى، أكد المراسل استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

المصدر: RT