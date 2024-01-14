100 يوم من حرب إسرائيل على غزة.. مخاوف من توسع رقعة الصراع

بعد مئة يوم من حرب إسرائيل على غزة الحصيلة تقترب من مئة ألف ضحية ما بين قتيل وجريح..

وعلى الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والتحذير من أزمة إنسانية غير مسبوقة، لا تلوح في الأفق حتى الآن بوادر إيجاد مخرج لوقف الحرب، لا بل فإن المخاوف من توسع نطاقها إلى أكثر من جبهة ترتفع يوميا بشكل تدريجي.. المشهد الميداني وإمكانيات تجنيب المنطقة حربا إقليمية هو محور هذه الحلقة من استديو بيروت ونستضيف فيها رئيس تحرير جريدة الجمهورية جورج سولاج.

Your browser does not support audio tag.