أمير قطر: قتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله (فيديو)

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن القضية الفلسطينية قضية مبدأ ومواقف وشرف، مشيرا إلى أن قطر داعية للسلام.

وقال أمير قطر لدى استقباله رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس والأعضاء: "شاغلنا الآن قضية فلسطين وما يحدث في فلسطين.. وهذه قضية مبدأ لا يوجد فيها صح أو خطأ أو نقاش.. هذه قضية مبدأ ورجولة.. ونحن نقف مع المظلومين".

وشدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أنه يوجد خطر أحمر لا يمكن تجازوه أو قبوله، هو "قتل وتهجير الفلسطينيين".

وصرح بأن هناك مبادئ في السياسة الخارجية لدولة قطر لا يمكن التخلي عنها.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدى استقباله رئيس المجلس البلدي المركزي ونائب الرئيس والأعضاء :هناك مبادئ في السياسية الخارجية لدولة قطر لا يمكن التخلي عنها، والقضية الفلسطينية قضية مبدأ ومواقف وشرف، وقطر داعية للسلام #تلفزيون_قطرpic.twitter.com/mmV9gstlLU — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) January 14, 2024

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ100 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 23968 قتيلا و60582 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT + تلفزيون "قطر"