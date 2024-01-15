أمير عبداللهيان: العالم يشهد أن حماس حطمت الهيكلية السياسية والأمنية لإسرائيل

أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، أهمية إعادة معرفة بيئة نشاط جبهة المقاومة، وكيف أن حماس جعلت الهيكلية السياسية والأمنية لإسرائيل وحالتها النفسية تنهار في 7 أكتوبر.

وقدم أمير عبداللهيان خلال اجتماع ممثلي الولي الفقيه وأئمة الجمعة، في جميع أنحاء البلاد، تقريرا عن آخر المستجدات على صعيد السياسة الخارجية والساحة الدولية، مع التركيز على دور "محور المقاومة" في منطقة غرب آسيا.

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وأشار الوزير إلى أهمية إعادة معرفة بيئة نشاط جبهة المقاومة وشرح أوضاع مختلف الناشطين الدوليين. وأضاف: "في العالم المعقد الذي تلعب فيه المقاومة دورا اليوم، شهد العالم أن أحد فصائل المقاومة التحررية أي حماس، كيف جعلت الهيكلية السياسية والأمنية لكيان الاحتلال وحالته النفسية تنهار في عملية السابع من أكتوبر".

"طوفان الأقصى" عملية مناهضة للاحتلال

وأشار أمير عبداللهيان، إلى طبيعة عملية "طوفان الأقصى" كعملية مناهضة للاحتلال من قبل حركة تحرير ضد كيان احتلال غير شرعي. بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم".

وأردف قائلا: "حاولت أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية تقديم عملية 7 أكتوبر على أنها عمل إرهابي، إلا أن تلك المحاولات فقدت لونها بفضل دبلوماسية المقاومة البناءة".

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وتابع في تقريره: "خلال 100 يوم من القصف المتواصل، لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيق أي من أهدافه المعلنة رغم قتله أكثر من 25 ألف مواطن، خاصة النساء والأطفال الفلسطينيين".

الدعم الأمريكي الواسع خطأ كبير

واعتبر أمير عبداللهيان الدعم الأمريكي الواسع "للكيان الصهيوني" خطأ كبيرا من جانب الولايات المتحدة، واختتم في هذا الجانب: "إن الكيان الإسرائيلي وداعميه كانوا يظنون أنهم قادرون على القضاء على حماس في فترة قصيرة، حيث كانت هذه الحسابات خاطئة تماما".

المصدر: RT