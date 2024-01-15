رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الجليل الأعلى: على إسرائيل إزالة تهديد صواريخ "حزب الله"

قال جيورا زالتس، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الجليل الأعلى، إنه يجب "على دولة إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها وتزيل تهديد الصواريخ"، التي يطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان.

وأشار زالتس إلى أن "الواقع في الشمال بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المنطقة الأمنية الإسرائيلية بالنسبة لأولئك الذين تم إجلاؤهم، وفي الواقع بالنسبة لجميع سكان دولة إسرائيل، فهو أمر صعب للغاية".

ورأى أن "الوضع وقبل كل شيء يضعف دولة إسرائيل ومكانتها في العالم"، لافتا إلى أنه "من أجل عدم الانهيار الاقتصادي، يجب على الحكومة أن تضع أهدافا واضحة وتبدأ في التحرك على الفور".

وأضاف: "الوقت يعمل ضدنا في الشمال أيضا. فكل يوم يمر دون تحديد الأهداف ودون اتخاذ إجراء ملموس لتحقيقها هو ضرر لا يمكن إصلاحه. ويجب على دولة إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها وتزيل تهديد الصواريخ".

المصدر: Ynet