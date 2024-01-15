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سيناتور أمريكي: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة ولا يمكننا إدارة ظهورنا لها

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سيناتور أمريكي: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية مروعة ولا يمكننا إدارة ظهورنا لها
Globallookpress
مظاهرات بالتزامن مع جلسة محكمة لاهاي ضد هجمات إسرائيل على قطاع غزة
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أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أن الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة "كارثة إنسانية مروعة"، مشددا على ضرورة أن يتحرك الكونغرس لحماية الأطفال في فلسطين.

وكشف السيناتور عن مشروع قرار يعتزم تقديمه، قائلا: "القرار الذي أقترحه يتوافق مع قانون المساعدة الأجنبية، والذي ينص على أنه إذا تم تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى أي دولة، المملكة العربية السعودية أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، فيجب أن يتم استخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأمريكي".

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وتعليقا على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف للحوثيين في اليمن، قال ساندرز في مقابلة مع "سي إن إن" إن "للرئيس حق الرد في ظل حالة الطوارئ بسبب تعطيل الشحن الدولي الذي أحدثه الحوثيون".

وأضاف: "من ناحية أخرى، عليه أن يخبر الكونغرس على الفور. الكونغرس لديه الحق في إعلان الحرب، وليس رئيس الولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، أكد ساندرز أن "ما يجري في غزة الآن هو كارثة إنسانية مروعة. إننا ننظر إلى 23 ألف شخص قتلوا، بينما جرح ما يقرب من 60 ألفا. ثلثي الأشخاص الذين قتلوا هم من النساء والأطفال. نحن ننظر إلى تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة".

وأضاف: "وجهة نظري كانت منذ البداية، أن لإسرائيل الحق في الرد على هذا الهجوم المروع من جانب حماس، لكن ليس لديك الحق في خوض حرب ضد شعب بأكمله، نساء وأطفال، وعلى كونغرس الولايات المتحدة أن يتحرك لأن الكثير من هذا التدمير يتم باستخدام أسلحة عسكرية مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية".

المصدر: سي إن إن بالعربية

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