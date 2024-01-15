مراسلنا: مقتل 33 فلسطينيا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي فجرا على منازل في مدينة غزة

أفاد مراسلنا اليوم الاثنين، بمقتل 33 فلسطينيا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي فجر اليوم على عدد من المنازل في مدينة غزة شمال القطاع.

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وفي شمال القطاع، قتل أيضا وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحداد بجوار مسجد الشمعة بحي الزيتون شرق غزة.

ودمرت القوات الإسرائيلي مدرسة وروضة ومسجد الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين في مخيم المغازي في محيط مدرسة البنات الإعدادية والتي يلجأ إلبها عدد كبير من النازحين وسط القطاع.

ولفت المراسل، إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مباني سكنية في محيط بلدة قيزان النجار جنوب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كذلك، تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة السكة وسط خانيونس جنوب القطاع.

من جهة أخرى، قالت "قوات الشهيد عمر القاسم"، إنها تمكنت من دك تجمع للأليات العسكرية في محيط موقع (ملكة) العسكري شرق حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون عيار (120).

بدورها، قالت كتائب المجاهدين إنه "بعد التمكن من التواصل مع بعض وحداتنا في محاور التقدم في مدينة غزة، اشتبكنا مع آليات وجنود العدو الصهيوني في منطقة أبراج المخابرات في شمال مدينة غزة، وحققنا إصابات مباشرة في صفوف القوات المتقدمة".

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في الإقليم.

المصدر: RT