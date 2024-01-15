الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الاثنين، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلق نحو حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر.

وقالت القيادة في بيان لها، إنه "تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن باتجاه حاملة الطائرات يو إس إس لابون (DDG 58)، التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنه "تم إسقاط الصاروخ الذي أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية".

يأتي ذلك، عقب غارات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتنسيق مع هولندا والبحرين أستراليا وكندا يوم الجمعة الماضي (12 يناير)، على قرابة 30 هدفا تابعا للحوثيين في عدة مدن يمنية، أتبعتها غارة منفردة للولايات المتحدة الأمريكية فجر السبت على قاعدة الديلمي الجوية.

وبينما تضاربت المعلومات بشأن تنفيذ غارات أمريكية جديدة يوم أمس الأحد، قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، إن "عدوانية الولايات المتحدة ضد اليمن لن توقفنا عن دعم غزة ومهاجمة إسرائيل والسفن المتجهة إليها".

وكشف الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام، عن "تحليق مكثف للطيران الأمريكي قرب الأجواء اليمنية، معتبرا أن ذلك يعد عدوانا مستمرا على الجمهورية اليمنية، وانتهاكا سافرا للسيادة الوطنية".

وردا على غارات يوم الجمعة الماضي، أعلن الحوثيون أن "كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة، فيما قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

المصدر: RT