مسؤول عسكري أمريكي ينفي استهداف اليمن بغارات أمريكية جديدة

نفى مسؤول عسكري أمريكي أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها قد نفذوا أي ضربة الأحد على ميناء الحديدة في غرب اليمن ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وقال المسؤول الذي لم يشأ الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: "لم تنفذ اليوم أي ضربة أمريكية أو للتحالف"، وذلك بعدما أفاد إعلام تابع للحوثيين بأن غارات أمريكية بريطانية جديدة استهدفت الأحد محافظة الحديدة.

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وشن الطيران الأمريكي والبريطاني الجمعة 12 يناير غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة انصار الله، التي تسيطر على حركة الملاحة في البحر الأحمر وتمنع السفن المرتبطة باسرائيل من العبور، في بادرة تهدف لنصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب تشنها إسرائيل وتسببت بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من أهالي القطاع، ونزوح مئات الآلاف منهم من منازلهم.

المصدر: AFP