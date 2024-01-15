بايدن: حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط

زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بمناسبة مرور 100 يوم على حرب غزة، أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط.

وأكد بايدن أن إعادة الرهائن الأمريكيين الستة الذين تحتجزهم حركة حماس كانت في مقدمة اهتماماته منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة، وأنه عمل دون توقف من أجل محاولة تأمين حرية الرهائن.

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وذكر بايدن في البيان أن إدارته عملت على إعادة الرهائن إلى أمريكا بعدما هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال: "شهدنا النتائج الأولى لتلك الجهود في أواخر أكتوبر عندما تم جمع شمل أمريكيين مع أحبائهما، وفي نوفمبر ومن خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع قطر ومصر وإسرائيل، توسطنا في وقف القتال لمدة 7 أيام مما أدى إلى إطلاق سراح 105 رهائن بمن فيهم طفل أمريكي يبلغ من العمر 4 سنوات، وسمح لنا بزيادة المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة".

وأضاف: "كنت منخرطا بعمق في تأمين هذا الاتفاق واستدامته وتوسيع نطاقه، ومن المؤسف أن حماس انسحبت منه بعد أسبوع واحد فقط".

وتابع قائلا "لكن الولايات المتحدة وشركاءها لم يستسلموا، وعاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة الأسبوع الماضي بحثا عن طريق للمضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع من ما زالوا محتجزين".

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وأفاد بأنه يتطلع إلى الحفاظ على اتصال وثيق مع نظرائه في قطر ومصر وإسرائيل لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم.

وأكد بايدن على تعهده بـ"العمل لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم"، وقال: "لن نتوقف أبدا عن هذا العمل".

هذا، وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ101 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 23968 قتيلا و60582 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT + وسائل إعلام