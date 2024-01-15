25 قتيلا وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

قتل 25 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات، مساء الاثنين، جراء تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن وصول 11 قتيلا والعديد من الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء القصف الإسرائيلي على منزل في منطقة ميراج شمال رفح، جنوب قطاع غزة.

كما وصل 8 قتلى وعشرات الجرحى، بينهم أفراد من الدفاع المدني، إلى مستشفى ناصر، عقب قصف للجيش الإسرائيلي بالقرب من مقر الدفاع المدني في خان يونس.

وقتل 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، بعد قصف على مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قتل مواطنان وأصيب آخرون في قصف على دوار الخور، في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الإسرائيلية الحربية قذائف على تل الهوى والشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة.

ولليوم الرابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في القطاع، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم.

وأفادت مصادر طبية، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 قتيلا و252 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 24 ألف قتيل، أغلبهم من النساء والأطفال، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.

المصدر: وفا