"الجيش المصري عملها مرة وهيعملها كل مرة".. خبير يذكر برسالة السيسي لإسرائيل

ذكر الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت برسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإسرائيل، خلال حديثه عن نصر أكتوبر، تزامنا مع الحديث عن "السيطرة على محور فلادليفيا".

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وقال رفعت في تصريحات لـRT إن الرئيس المصري قال ذات يوم: "الجيش اللي عملها مرة قادر يعملها كل مرة "، موضحا أن الجيش المتواجد حاليا متطور بشكل يختلف تماما عن جيش أكتوبر 73، ويجب الإيمان بمقولة أن "الردع يوفر الكثير".

وأشار الباحث المصري إلى أن الجيش المصري قادر ليس فقط على حماية حدود مصر إنما قادر على حماية مصالحها في كل مكان، والفرق كبير جدا بين الحدود والمصالح ذلك لمن يعي ويفهم ويستوعب.

ونوه رفعت بأن مصر تمتلك أقوى جيش بالشرق الاوسط وإفريقيا، خلاف ذلك فالصبر الاستراتيجي المصري موجود ولدينا دبلوماسية مصرية عريقة قادرة على شرح وجهة النظر المصرية في كافة القضايا وفي كافة الاتجاهات وفي كافة المنابر الدولية، طالما كانت القضايا بعيدة عن المحددات الثلاثة الأساسية وهي المساس بالكرامة المصرية والسيادة ومصالح الشعب المصري.

وأكد الباحث المصري أن التنسيق بين مصر والأردن على أعلى مستوى حتى قبل العدوان على غزة ضمن الرؤية المصرية لوحدة المصالح العربية والتعاون الاقتصادي العربي، وبين مصر والأردن والعراق مسار اقتصادي تنموي شديد الأهمية.

وتابع: "أما عن مصر فهي ملتزمة باتفاقياتها الدولية حيث تعتبر القيادة السياسية نفسها مسؤولة عن الدولة المصرية بكل ما التزمت به من اتفاقيات حتى في عهد عصابة الإخوان ولا ننسى أن مصر سددت ديون هذه الفترة باعتبارها ديون على الدولة والشعب المصري".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح السبت بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر رسمية إسرائيلية ومصرية، بأن إسرائيل أبلغت مصر عزمها على شن عملية عسكرية للسيطرة على محور فيلادلفيا، سيتم في إطارها إبعاد العناصر الفلسطينية من معبر رفح.

المصدر: RT