"كتائب شهداء الأقصى" و"سرايا القدس" تستهدفان موقع القيادة والسيطرة الإسرائيلي في خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح اليوم الاثنين، مشاهد من عملية مشتركة مع "سرايا القدس" لاستهدافهما موقع القيادة والسيطرة الإسرائيلي وسط قاطع خان يونس بالهاونات.

وعلقت الكتائب على الفيديو الذي نشرته: "مشاهد من العملية المشتركة التي نفذها مقاتلو كتائب الأقصى وسرايا القدس بقذائف الهاون عيار 120 ملم على موضع القيادة والسيطرة التابع للعدو الصهيوني في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا وسط قاطع خان يونس".

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى 24100 قتيل و60834 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر:RT