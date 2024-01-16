ملك الأردن يحذر من عنف المستوطنين في الضفة الغربية

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس، لافتا إلى المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم.

كما حذر الملك من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين.

وجدد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، "التأكيد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

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وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة.

كما جدد ملك الأردن التأكيد على رفض المملكة القاطع لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشددا على دور المجتمع الدولي في الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم.

ولفت عبد الله الثاني إلى أنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، مؤكدا أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام.

وصرح بأن السبيل الوحيد هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.

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هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24100 قتيل و60834 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: بترا