"كتائب القسام" تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ السابع من أكتوبر (صور)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، وذلك جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وعير فيديو نشرته الاثنين، ظهرت أسيرة تتحدث عن رجلين كانا محتجزين معها قتلا في قصف إسرائيلي على القطاع.

وأكدت الكتائب في بيان "مقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة".

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" قد قال في تسجيل صوتي إن "مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا، أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني".

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وأضاف "على الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية".

هذا، وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في كلمة يوم الأحد على أن الأولوية هي عودة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس إلى منازلهم.

إلى ذلك، تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ101 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24100 قتيل و60834 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT