"كتائب المجاهدين" الفلسطينيين تنشر مشاهد لاستهدافها مقرات قيادة الجيش الإسرائيلي في غزة

نشرت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مشاهد تظهر استهداف مقرات القيادة الميدانية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى.

وأعلنت "كتائب المجاهدين" الأربعاء الماضي، حصولها على غنائم معاركها من أسلحة ومعدات من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشرت مشاهد لـ"أسلحة ومعدات استولت عليها بعد عمليات خاصة واشتباكات ضارية مع الاحتلال في قطاع غزة".

وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في الإقليم.

المصدر: RT