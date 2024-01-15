اتحاد علماء المسلمين يشكل وفدا للدخول لغزة بالتنسيق مع مصر

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تشكيل وفد للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وكتب رئيس الاتحاد علي القره داغي عبر حسابه في منصة x: "تم تشكيل وفد من الاتحاد برئاستي للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح".

تم تشكيل وفد من الاتحاد برئاستي للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح. — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) January 14, 2024

تجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وخلفت حسب آخر إحصائية 23 ألفا و968 قتيلا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: RT