 
مباشر

اتحاد علماء المسلمين يشكل وفدا للدخول لغزة بالتنسيق مع مصر

أخبار العالم

اتحاد علماء المسلمين يشكل وفدا للدخول لغزة بالتنسيق مع مصر
Gettyimages.ru
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ws73

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تشكيل وفد للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح.

وكتب رئيس الاتحاد علي القره داغي عبر حسابه في منصة x: "تم تشكيل وفد من الاتحاد برئاستي للتنسيق مع مصر من أجل الدخول إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح".

تجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وخلفت حسب آخر إحصائية 23 ألفا و968 قتيلا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا