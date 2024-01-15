"حزب الله" يعلن عن عملياته خلال 24 ساعة الماضية
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن مجموع عملياته بتاريخ الأحد 14-1-2024.
وجاء في البيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 15-1-2024".
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 13:40 استهداف قوّة القنّاصة في المقاومة الإسلاميّة للتجهيزات التجسّسيّة المُستحدثَة في محيط موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:30 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
- القطاع الغربي:
1- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
2- الساعة 12:55 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 13:50 معاودة استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.
4- الساعة 15:25 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 16:10 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
المصدر: RT