"حزب الله" يعلن عن عملياته خلال 24 ساعة الماضية

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له عن مجموع عملياته بتاريخ الأحد 14-1-2024.

وجاء في البيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 15-1-2024".

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:40 استهداف قوّة القنّاصة في المقاومة الإسلاميّة للتجهيزات التجسّسيّة المُستحدثَة في محيط موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:30 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:55 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 13:50 معاودة استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 15:25 استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16:10 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: RT